В Британии отказались комментировать удар ракетами Storm Shadow по Севастополю

МИД Британии отказался комментировать удар Storm Shadow по Севастополю

Замглавы МИД Британии Тарик Ахмад отказался подтверждать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по штабу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости.

У Украины есть право на самооборону, и Великобритания поддерживает суверенную Украину", — ответил он на просьбу прокомментировать информацию о том, что удар по Севастополю был нанесен при помощи Storm Shadow. При этом Ахмад промолчал в ответ на просьбу подтвердить, использовались ли ракеты именно этого типа.

Ранее телеканал Sky News получил подтверждение, что ВСУ использовали Storm Shadow во время атаки на Севастополь. Данную информацию журналисты узнали от анонимного представителя Воздушных сил ВСУ.

Днем 22 сентября со стороны Украины был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда нашли недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, в ходе отражения атаки на Севастополь cредства противовоздушной обороны сбили пять ракет.