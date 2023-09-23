Рассказавшего о похитившем и избившем его Тесаке подростка проверят на наркотики

Хабаровского подростка, рассказавшего о похищении Тесаком, проверят на наркотики

Подростка из села Некрасовка Хабаровского края проверят на употребление наркотиков после рассказа о том, что его похитил и избил мужчина, назвавшийся Тесаком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Полиция не поверила словам подростка о том, что его похитили и отвезли в заброшенный дом, где пытали в течение нескольких часов. Ему назначили медицинскую экспертизу на употребление наркотиков и психотропных веществ.

Shot отмечает, что полиция при этом возбудила уголовное дело о похищении человека.

Ранее сообщалось, что в 20 сентября в селе Некрасовка мужчина усыпил и похитил 15-летнего подростка, после чего привез в заброшенный дом и несколько часов бил палкой и электрошокером из-за карточного долга его отчима в 5 миллионов рублей, который тот проиграл, пока отбывал срок в колонии. Отчим подтвердил, что отбывал в колонии срок за разбой, хищение оружия и документов, но заявил, что не знаком с человеком по прозвищу Тесак.