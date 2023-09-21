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18:33, 21 сентября 2023Силовые структуры

Российского подростка похитили и пытали из-за карточного долга отчима

РЕН ТВ: на Дальнем Востоке мужчина похитил и пытал подростка из-за долга отчима

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Хабаровском крае мужчина похитил 15-летнего подростка и пытал его из-за карточного долга отчима. Об этом сообщает РЕН ТВ.

20 сентября в селе Некрасовка девятиклассник возвращался из школы. Неизвестный напал на него сзади и усыпил, приложив к лицу тряпку, пропитанную каким-то веществом. После этого похититель привез находящегося без сознания подростка в заброшенный дом.

Там мужчина назвался Тесаком и стал избивать мальчика палкой, а также пытать электрошокером, требуя, чтобы его отчим вернул ему долг в пять миллионов рублей. Похититель заявил, что эти деньги были проиграны его отчимом в карты, когда он отбывал срок в колонии.

Через несколько часов преступник привез подростка к школе и там оставил. Полиция проводит проверку.

Его отчим действительно отбывал в колонии срок за разбой, хищение оружия и документов, однако уверяет, что ему незнаком мужчина по прозвищу Тесак.

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    Любовь Ширижик
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