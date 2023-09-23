Лавров усомнился в раскаянии Японии и Германии за преступления во время войны

Лавров усомнился в раскаянии Германии за преступления во время Второй мировой

Глава МИД России Сергей Лавров поставил под сомнение искренность раскаяния Германии, Италии и Японии за массовые преступления против человечества в годы Второй мировой войны. Об этом он заявил на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Причиной Лавров указал то, что эти три государства в прошлом году выступили против резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, проголосовав против.

«Этот прискорбный факт противоречит условиям, на которых они [страны] были приняты в ООН в качестве полноправных членов», — высказался министр, призвав обратить на это особое внимание. По его мнению, подобные «метаморфозы» идут вразрез с позицией мирового большинства и принципами Устава ООН.