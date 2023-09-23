Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 23 сентября 2023Мир

Лавров усомнился в раскаянии Японии и Германии за преступления во время войны

Лавров усомнился в раскаянии Германии за преступления во время Второй мировой

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров поставил под сомнение искренность раскаяния Германии, Италии и Японии за массовые преступления против человечества в годы Второй мировой войны. Об этом он заявил на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Причиной Лавров указал то, что эти три государства в прошлом году выступили против резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, проголосовав против.

«Этот прискорбный факт противоречит условиям, на которых они [страны] были приняты в ООН в качестве полноправных членов», — высказался министр, призвав обратить на это особое внимание. По его мнению, подобные «метаморфозы» идут вразрез с позицией мирового большинства и принципами Устава ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Валентина ШварцманАнтон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил НАТО в отработке ядерных ударов по России

    Лавров заявил о нереализуемости формулы мира Зеленского

    В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

    Лавров призвал к расширению Совета Безопасности ООН

    Жена рассказала о попытках врачей спасти левую руку Костомарова

    Лавров усомнился в раскаянии Японии и Германии за преступления во время войны

    Лавров предупредил о скатывании человечества к большой войне

    Лавров обвинил НАТО в попытках перенести противостояние с Россией в космос

    Лавров назвал Запад «империей лжи»

    Лавров заявил о борьбе с Западом за новый мировой порядок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости