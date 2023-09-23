В Севастополе объявили об отбое ракетной опасности

Губернатор Севастополя объявил об отбое ракетной опасности в городе

Власти Севастополя объявили об отбое ракетной опасности в городе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Ранее он предупредил жителей об опасности повторного ракетного удара и напомнил им о мерах предосторожности. Развожаев подчеркнул, что для укрытия не подходят места под автотехникой либо под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов.

До этого губернатор Севастополя докладывал о работе систем противовоздушной обороны. По предварительной информации, обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины упали у причала в районе Сухарной балки.