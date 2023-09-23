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22:06, 23 сентября 2023Мир

Лавров ответил на вопрос о смысле своей работы на Генассамблее ООН

Глава МИД России Лавров заявил, что «не скучал» на сессии Генассамблеи ООН
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «не скучал» на сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я здесь работаю, поскольку здесь есть чем заниматься... Я вам честно скажу, я не скучал. Вчера начал в 8 утра работу, а закончили мы в 8 вечера», — сказал глава ведомства на брифинге в ответ на вопрос, какой смысл он видит в своей работе на Генассамблее.

Неделя высокого уровня 78-сессии Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках ГА ООН.

Всего российский министр запланировал порядка 20 двусторонних встреч. Захарова подчеркнула, что график участия Лаврова в сессии ГА ООН является насыщенным и регулярно дополняется.

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    Марина Совина
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