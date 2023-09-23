Лавров ответил на вопрос о смысле своей работы на Генассамблее ООН

Глава МИД России Лавров заявил, что «не скучал» на сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «не скучал» на сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я здесь работаю, поскольку здесь есть чем заниматься... Я вам честно скажу, я не скучал. Вчера начал в 8 утра работу, а закончили мы в 8 вечера», — сказал глава ведомства на брифинге в ответ на вопрос, какой смысл он видит в своей работе на Генассамблее.

Неделя высокого уровня 78-сессии Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках ГА ООН.

Всего российский министр запланировал порядка 20 двусторонних встреч. Захарова подчеркнула, что график участия Лаврова в сессии ГА ООН является насыщенным и регулярно дополняется.