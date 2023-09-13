В МИД анонсировали встречу Лаврова с генсеком ООН

Захарова: Лавров встретится с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем в США. Об этом она рассказала в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума, который транслировался на YouTube.

Захарова напомнила, что 5 сентября в Нью-Йорке началась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Российскую делегацию на ней возглавит Лавров.

График участия Лаврова в сессии ГА ООН с 19 по 26 сентября является насыщенным и регулярно дополняется. Он проведет около 20 двусторонних встреч, среди которых переговоры с Гутерришем.

Ранее Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Китая Ван И в Москве. По ее словам, встреча пройдет 18 сентября. «Состоится обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР», — уточнила дипломат.