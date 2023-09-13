Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Китая в Москве

Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И 18 сентября в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с китайским коллегой Ван И в Москве 18 сентября. Встречу анонсировала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова во время брифинга на полях Восточного экономического форума.

«Состоится обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе — прим. «Ленты.ру»)», — отметила дипломат.

7 августа Лавров провел телефонный разговор с Ван И. Дипломаты обсудили ряд горячих региональных тем, включая украинский кризис, а также готовность Москвы и Пекина «к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации».