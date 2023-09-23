«Солнцепеки» ударили по скоплению живой силы ВСУ в трех населенных пунктах

Российские «Солнцепеки» поразили ВСУ в Красногоровке, Клещеевке и Мало-Ильиновке

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли поражение по скоплениям украинских войск в Красногоровке, Клещеевке, Мало-Ильиновке на донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. Его слова приводит РИА Новости.

Также, по словам, Минесашвили средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое и Отрадовка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее появилось видео нанесения удара Российской армией ТОС «Солнцепек» по украинским военным, которые попытались высадиться на островах на Днепре.

Также Минобороны РФ показало кадры удара российского дрона-камикадзе «Ланцет» по танку Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. На записи видно, как беспилотник врезается в танк, после чего происходит взрыв и техника начинает гореть.