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09:42, 23 сентября 2023Мир

Ле Пен и ее отца обвинили в растрате средств ЕС

Le Monde: прокуратура обвинила Марин Ле Пен и ее отца в растрате средств ЕС

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Прокуратура Парижа обвинила бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и 27 ее соратников в нецелевом расходовании средств Евросоюза (ЕС), пишет Le Monde.

Городская прокуратура требует расследовать участие в схеме по растрате средств в период с 2004 по 2016 годы. Уточняется, что в растрате также обвинили отца Ле Пен Жан-Мари.

В суде предполагают, что партия «Национальное объединение», которой руководила Ле Пен, организовала систему присвоения суммы в 21 тысячу евро в месяц, которую Евросоюз направляет каждому члену Европарламента (ЕП) для оплаты труда их помощников. По версии ведомства, эти помощники полностью или частично работали именно на партию, а не в ЕП, который оценил свои потери за 2009-2017 годы в 6,8 миллионов евро.

Отмечается, что Ле Пен и ее соратникам в случае может грозить до 10 лет лишения свободы. Помимо этого, ее могут лишить права баллотироваться на выборные должности сроком на пять лет. Сама Марин Ле Пен считает обвинения абсолютно беспочвенными и политически мотивированными.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил приход к власти в стране лидера фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Уточняется, что он имел в виду выборы в 2027 году.

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    Анастасия Заикина
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