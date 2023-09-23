Тренер назвал три простых утренних упражнения

Тренер Прокофьев заявил, что утренние упражнения нужны для пробуждения организма

Тренер по фитнесу Андрей Прокофьев назвал три простых утренних упражнения для пробуждения организма. Его слова приводит Life.

Первое упражнение, которое посоветовал Прокофьев, — поднятие на носочки и прыжки с приземлением на пятки. «Это упражнение влияет на разгон лимфатической системы, помогает при борьбе с отеками, в активизации внутренних процессов организма», — объяснил он.

Также специалист предложил натощак делать вакуум. «Делаете два-четыре глубоких вдоха и выдоха. На последнем выдохе максимально вытолкните воздух из легких, после чего задержите дыхание и втяните живот. Зафиксируйте это положение на десять секунд», — описал он технику выполнения упражнения. Тренер отметил, что должно создаться ощущение, что живот приклеивается к позвоночнику.

Кроме того, Прокофьев рекомендовал делать отведение ног в сторону и назад. Исходное положение — встаньте ровно, обопритесь на любую поверхность. Затем делайте отведение ноги в сторону или назад, сокращая при этом ягодичную мышцу.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юркова предложила еще несколько упражнений для утренней зарядки. Она посоветовала делать вращения корпуса вправо-влево, упражнение «кошка» на коврике и динамическую планку.