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16:48, 23 сентября 2023Бывший СССР

В Верховной Раде усомнились в возможности запрета УПЦ

Спикер Верховной Рады Стефанчук усомнился в возможности запрета деятельности УПЦ

Фото: Unsplash

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук усомнился в возможности запрета деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Его слова передает украинская служба «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

«Парламент — это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов для принятия столь важного законодательного акта. Выносить его в зал — проваливать [голосование]. Это просто бессмысленно юридически и политически безответственно», — высказался Стефанчук.

Как отметил представитель Верховной Рады, он надеется на то, что 226 голосов соберется. На данный момент, по его словам, вопрос решается не только внутри пропрезидентской партии «Слуга народа», но и внутри других фракций.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде начали сбор подписей о законодательном запрете деятельности канонической УПЦ на территории Украины. Автор инициативы Юлия Клименко заявила, что новый закон не идет вразрез с правом в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.

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    Олег Давыдов
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