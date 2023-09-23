Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина потеряла регионы, привлекшие США ресурсами

США потеряли интерес к Киеву, поскольку Россия заняла регионы с богатыми ресурсами, привлекшие Вашингтон. О выгоде конфликта для США заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

«Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины неперспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать», — объяснил он.

По его словам, США хотели выйти к богатым природными ресурсами регионам Украины до того, как Россия взяла их под контроль. Джонсон также допустил, что именно из-за этого Владимир Зеленский был недоволен встречами в ООН, так как ему не пообещали поставить больше вооружений.

Ранее Украина заявила об отсутствии «плана Б» на случай сокращения помощи от США. При этом известно, что на данный момент США отправили оружия, транспортных средств и боеприпасов на сумму более 46 миллиардов долларов.