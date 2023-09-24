В США заявили о мощных ответных ударах России на атаки ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия мощно отвечает на ракетные атаки ВСУ

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что армия России наносит мощные удары по Украине после ракетных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы "бьет Россию в самое сердце". Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью», — отметил он.

Экс-агент ЦРУ добавил, что действия ВСУ грозят полным уничтожением Генерального штаба в Киеве.

Ранее Джонсон предсказал судьбу оперативно-тактических комплексов ATACMS на Украине. По его мнению, они будут ликвидированы с помощью российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Джонсон добавил, что новые ракеты не поменяют расклад в конфликте на Украине.

