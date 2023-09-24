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21:28, 24 сентября 2023Мир

В США заявили о мощных ответных ударах России на атаки ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия мощно отвечает на ракетные атаки ВСУ

Фото: Unsplash

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что армия России наносит мощные удары по Украине после ракетных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Все эти ракетные удары были задуманы для того, чтобы показать, что Украина якобы "бьет Россию в самое сердце". Но каждый раз, когда они делают что-то подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью», — отметил он.

Экс-агент ЦРУ добавил, что действия ВСУ грозят полным уничтожением Генерального штаба в Киеве.

Ранее Джонсон предсказал судьбу оперативно-тактических комплексов ATACMS на Украине. По его мнению, они будут ликвидированы с помощью российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Джонсон добавил, что новые ракеты не поменяют расклад в конфликте на Украине.

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    Марина Совина
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