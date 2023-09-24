Экс-аналитик ЦРУ предсказал судьбу ATACMS на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: российские БПЛА уничтожат американские ракеты ATACMS

Оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые получит Украина от США, будут ликвидированы с помощью российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такую судьбу новому оружию Вооруженных сил Украины (ВСУ) предсказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон считает, что новые ракеты не поменяют расклад в конфликте, несмотря на то, что радиус их действия составляет около 305 километров. «Эти ракеты могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта. Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны», — считает экс-аналитик.

Ранее газета Financial Times сообщала, что в США не стали официально объявлять о поставке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, чтобы Россия об этом не узнала. Такое решение было принято, чтобы не предупреждать Россию, которая в случае, если бы о поставках было объявлено, могла бы «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».