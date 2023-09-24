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15:20, 24 сентября 2023Россия

В Госдуме увидели в обращении Пашиняна намек на выход Армении из ОДКБ

Депутат ГД Затулин увидел в обращении Пашиняна намек на выход Армении из ОДКБ

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Первый зампред комитета Государственной Думы (ГД) по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин увидел в обращении премьер-министра Армении Никола Пашиняна намек на выход государства из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Таким мнением депутат поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Затулина, Пашинян последовательно проводит политику по снижению влияния России в Армении. Парламентарий предположил, что в будущем политик будет настаивать о выводе российской 102-й военной базы из Гюмри.

«Это все линия, которую он продолжает и развивает, не обращая никакого внимания на то, что конкретные люди в Нагорном Карабахе сегодня спасаются в расположении российского миротворческого контингента. А он сам давно кинул своих соотечественников и не собирается их защищать, если только на словах», — отметил Затулин.

Ранее Пашинян назвал неэффективными системы безопасности, в которых состоит Армения. В своем обращении премьер также обратил внимание на то, что союзники Армении пытаются показать ее уязвимость и прилагают для этого все больше усилий.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с призывом развернуть в Нагорном Карабахе миссию ООН.

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    Анна Щербакова
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