Российская ПВО перехватила ракету ВСУ над Бердянском

Власти: российская ПВО перехватила пущенную по Бердянску украинскую ракету

Система противовоздушной обороны (ПВО) российской армии перехватила пущенную ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над запорожским Бердянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области.

Попытка удара была совершена Киевом в 9.09 по московскому времени в субботу, 23 сентября. Украинская ракета сбита, по предварительной информации, жертв и разрушений нет, уточнили власти.

Ранее в парке Учкуевка в Севастополе нашли часть ракеты ВСУ, которая была 23 сентября сбита системой ПВО. Опасность ракетной атаки в городе впоследствии была снята.

Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что икона адмирала Федора Ушакова, которая была в штабе Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе во время атаки, чудом уцелела.