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13:42, 23 сентября 2023Россия

В парке Севастополя нашли часть от сбитой украинской ракеты

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об обнаружении сбитой ракеты в парке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В парке Учкуевка нашли часть ракеты Вооруженных сил Украины, которая была ранее сбита системой ПВО. Об этом в Telegram сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», — написал губернатор, попросив местных жителей сохранять спокойствие.

23 сентября Развожаев доложил, что в городе сработали средства ПВО. По предварительной информации, обломки сбитой украинской ракеты упали у причала в районе Сухарной балки. Опасность ракетной атаки в городе впоследствии была снята.

Также губернатор заявил, что в Севастополе есть укрытия на случай ракетного удара, поэтому не надо сеять панику и радовать этим врага. Он пояснил, что власти начали готовить укрытия еще год назад, однако сработал человеческий фактор — некоторые ответственные за укрытия уехали с ключами на выходные, а кто-то решил при звуке тревоги остаться в квартире и не открыл подвал. Глава города заверил, что власти разберутся с подобными ситуациями.

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    Варвара Кошечкина
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