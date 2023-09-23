В парке Севастополя нашли часть от сбитой украинской ракеты

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об обнаружении сбитой ракеты в парке

В парке Учкуевка нашли часть ракеты Вооруженных сил Украины, которая была ранее сбита системой ПВО. Об этом в Telegram сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», — написал губернатор, попросив местных жителей сохранять спокойствие.

23 сентября Развожаев доложил, что в городе сработали средства ПВО. По предварительной информации, обломки сбитой украинской ракеты упали у причала в районе Сухарной балки. Опасность ракетной атаки в городе впоследствии была снята.

Также губернатор заявил, что в Севастополе есть укрытия на случай ракетного удара, поэтому не надо сеять панику и радовать этим врага. Он пояснил, что власти начали готовить укрытия еще год назад, однако сработал человеческий фактор — некоторые ответственные за укрытия уехали с ключами на выходные, а кто-то решил при звуке тревоги остаться в квартире и не открыл подвал. Глава города заверил, что власти разберутся с подобными ситуациями.