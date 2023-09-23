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12:48, 23 сентября 2023Россия

Губернатор Севастополя обратился к жителям после угрозы ракетного удара

Губернатор Севастополя Развожаев рассказал об укрытиях на случай ракетного удара

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе есть укрытия на случай ракетного удара, поэтому не надо сеять панику и радовать этим врага. С таким заявлением к жителям после угрозы ракетного удара обратился губернатор Михаил Развожаев, оно опубликовано в его Telegram-канале.

Развожаев пояснил, что власти начали готовить укрытия еще год назад, однако сработал человеческий фактор — некоторые ответственные за укрытия уехали с ключами на выходные, а кто-то решил при звуке тревоги остаться в квартире и не открыл подвал. Глава города заверил, что власти разберутся с подобными ситуациями.

Губернатор добавил, что в укрытиях нет запасов воды, настилов и вентиляции, так как полноценно благоустроить подобные временные укрытия невозможно из-за стоимости.

«Укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать. И принимать», — сказал он.

Днем 22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, осколок снаряда упал возле театра Луначарского. В результате атаки ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах, но люди не пострадали.

Утром 23 сентября Развожаев предупредил об опасности повторного ракетного удара, однако позднее объявил об отбое ракетной опасности в городе.

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    Сергей Истомин
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