В Севастополе ввели повышенные меры безопасности в связи с уборкой сбитой ракеты

Оперштаб принял решение ввести повышенные меры безопасности в Севастополе в связи с уборкой частей сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр "Победа" на Большой Морской либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева», — написал Развожаев, объяснив, что из этих точек людей вывезут к кинотеатру на автобусах.

Он уточнил, что горожане смогут вернуться домой сразу после того, как спецслужбы устранят все последствия.

Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки ВСУ ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах. Он подчеркнул, что люди не пострадали.

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота днем 22 сентября. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, cредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Власти призвали не выезжать в центр города и сообщили, что дороги там перекрыты для проведения специальных мероприятий.