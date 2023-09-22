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16:26, 22 сентября 2023Россия

Губернатор описал разрушения после удара ВСУ по штабу Черноморского флота

Развожаев: от ударной волны в Севастополе выбило стекла в десяти домах

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота в Севастополе ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, от ударной волны повыбивало стекла в десяти жилых домах в центре города. Люди не пострадали», — рассказал он.

Губернатор добавил, что в домах и учреждениях по центральному кольцу города отключено газоснабжение и электричество, а также снижены параметры водоснабжения. Развожаев призвал горожан снизить потребление воды, пока пожарные не ликвидируют возгорание в штабе. Специалисты приступили к остеклению поврежденных окон, управляющие компании и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

О ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота стало известно днем 22 сентября. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского.

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    Варвара Родикова
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