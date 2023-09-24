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06:44, 24 сентября 2023Мир

Байден обвинил республиканцев в угрозе прекращения работы правительства США

Джо Байден обвинил группу республиканцев в угрозе прекращения работы кабмина США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден считает, что приостановка работы правительства страны затронет всех американцев. Об этом сообщает AFP.

В возможном шатдауне американский лидер обвинил группу республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов, которые выставили свои условия для принятия программы финансирования правительства несмотря на договоренность между главой государства и спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

По словам главы Белого дома, приостановка работы правительства Соединенных Штатов повлияет, в частности, на продовольственную безопасность, онкологические исследования и детские образовательные программы. «Пришло время республиканцам делать работу, для которой их и выбрали в Америке», — подчеркнул Байден.

Ранее сообщалось, что комиссия Палаты представителей США намерена провести первые слушания по делу об импичменте Байдену в следующий четверг, 28 сентября. Ожидается, что суду предъявят личные и деловые банковские записи сына американского лидера Хантера и его брата Джеймса.

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    Марина Совина
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