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06:25, 20 сентября 2023Мир

Названа дата первого слушания по импичменту Байдену

Первое слушание по делу об импичменте Байдену состоится 28 сентября

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Комиссия Палаты представителей США намерена провести первые слушания по делу об импичменте президенту страны Джо Байдену в следующий четверг, 28 сентября. Такую дату назвал представитель комитета по надзору Палаты представителей, передает Reuters.

Ожидается, что суду предъявят личные и деловые банковские записи сына американского лидера Хантера и его брата Джеймса. Как утверждают республиканцы, в период с 2009 по 2017 год Байден, будучи вице-президентом страны, получал прибыль от зарубежного бизнеса Хантера.

При этом, отмечает агентство, никакие доказательства подобных злоупотреблений полномочиями республиканцы не обнародовали. Сам Байден отрицает все обвинения. Глава Белого дома отреагировал на начало процедуры импичмента фразой «у меня есть работа».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп объяснил местью Республиканской партии начало процедуры импичмента нынешнего американского лидера Джо Байдена.

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    Марина Совина
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