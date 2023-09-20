Названа дата первого слушания по импичменту Байдену

Первое слушание по делу об импичменте Байдену состоится 28 сентября

Комиссия Палаты представителей США намерена провести первые слушания по делу об импичменте президенту страны Джо Байдену в следующий четверг, 28 сентября. Такую дату назвал представитель комитета по надзору Палаты представителей, передает Reuters.

Ожидается, что суду предъявят личные и деловые банковские записи сына американского лидера Хантера и его брата Джеймса. Как утверждают республиканцы, в период с 2009 по 2017 год Байден, будучи вице-президентом страны, получал прибыль от зарубежного бизнеса Хантера.

При этом, отмечает агентство, никакие доказательства подобных злоупотреблений полномочиями республиканцы не обнародовали. Сам Байден отрицает все обвинения. Глава Белого дома отреагировал на начало процедуры импичмента фразой «у меня есть работа».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп объяснил местью Республиканской партии начало процедуры импичмента нынешнего американского лидера Джо Байдена.