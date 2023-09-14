Байден ответил одной фразой на начало процедуры импичмента

Байден отреагировал на начало процедуры импичмента фразой «у меня есть работа»

Президент США Джо Байден отреагировал на начало расследование в рамках процедуры вынесения импичмента фразой «у меня есть работа». Слова американского лидера приводит портал Axios.

«Мне приходится решать проблемы, которые затрагивают американский народ каждый божий день», — сказал хозяин Белого дома, добавив, что ежедневно просыпается, не думая об импичменте.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдена. Он также призвал американского лидера и его команду сотрудничать по делам расследования.