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08:52, 14 сентября 2023Мир

Байден ответил одной фразой на начало процедуры импичмента

Байден отреагировал на начало процедуры импичмента фразой «у меня есть работа»

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Джо Байден отреагировал на начало расследование в рамках процедуры вынесения импичмента фразой «у меня есть работа». Слова американского лидера приводит портал Axios.

«Мне приходится решать проблемы, которые затрагивают американский народ каждый божий день», — сказал хозяин Белого дома, добавив, что ежедневно просыпается, не думая об импичменте.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о начале расследования в рамках процедуры вынесения импичмента Байдена. Он также призвал американского лидера и его команду сотрудничать по делам расследования.

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    Глеб Бажуткин
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