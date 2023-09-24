Российские дроны вывели из строя лучшие западные танки ВСУ

Forbes: российские дроны вывели из строя 20% лучших западных танков ВСУ

Российские дроны вывели из строя 20 процентов лучших западных танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно журналу Forbes.

В материале издания подчеркивалось, что речь идет о двух из 10 шведских танков Strv 122, находящихся на востоке Украины.

«Начиненные взрывчаткой российские дроны повредили два редких танка Strv 122, принадлежащих 21-й механизированной бригаде украинской армии», — отмечалось в тексте.

Как утверждает Forbes, прошлой зимой Швеция передала Киеву 10 своих танков.

Шведские танки Strv 122 являются модификацией немецкого Leopard 2A5, сейчас она считается лучшим танком ВСУ, говорилось в статье.

До этого сообщалось, что более половины танков Leopard 1A5, которые Дания передала Украине, имеет дефекты.