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14:07, 22 сентября 2023Мир

Стало известно о дефектах полученных Украиной от Дании танков Leopard

TV2: половина полученных Украиной от Дании танков Leopard 1A5 имеет дефекты

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Более половины танков Leopard 1A5, которые Дания передала Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеет дефекты. Об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на заявление датского министра обороны Трульса Лунда Поульсена.

«У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — сказал Поульсен, также отметив, что «у двух из этих танков, согласно информации, серьезные повреждения».

Ранее Швеция направила Киеву танки Strv122 с обученными украинскими экипажами.

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    Виктория Кондратьева
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