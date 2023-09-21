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15:32, 21 сентября 2023Мир

Швеция направила Украине танки

ВС Швеции направили Киеву 10 танков Strv122 с обученными украинскими экипажами

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Швеция направила Киеву танки Strv122 с обученными украинскими экипажами. Об этом сообщается в заявлении ВС королевства, передает ТАСС.

«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний. Я считаю абсолютно правильным решением подарить эти танки [Украине]. Понятно, что это сказывается на возможностях [шведской] армии», — заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Эти танки должны быть восполнены как можно скорее, также необходимо приобрести их в большем количестве, сказал командующий армией Йонни Линдфорс. В противном случае шведская армия не сможет достичь целей роста, утвержденных решением по обороне от 2020 года, или требований, предъявляемых членством в НАТО, подытожил он.

Ранее власти Дании анонсировали новые поставки танков Киеву. Уточняется, что украинская сторона получит новую партию танков размером 45 единиц техники.

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    Виктория Кондратьева
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