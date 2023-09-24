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13:53, 24 сентября 2023Путешествия

Тревел-блогерша вернулась из Европы и раскрыла отношение ее жителей к россиянам

Блогерша «Дзена» рассказала, что не почувствовала негатива к россиянам в Европе

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Российская тревел-блогерша вернулась из Европы и раскрыла отношение ее жителей к своим соотечественникам. Впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Дотошный турист» на платформе «Дзен».

Автор публикации уточнила, что за две недели она побывала в Турции, Испании, Андорре, Португалии и Финляндии. В этих странах она посещала не только популярные места, но и те, где «нога туриста ступает редко», и общалась с местными жителями.

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Блогерша рассказала, что не почувствовала по отношению к себе никакого негатива. Кроме того, никто из ее собеседников не стремился обсуждать политическую ситуацию.

«Вы знаете, простые люди такие же радушные, как и были! Спрашивают: "Откуда вы?" "Из России". Некоторые уточняют, из Москвы или Санкт-Петербурга, кто-то вспоминает слово "водка"», — призналась путешественница.

Единственное, что по ее словам, изменилось — это общение русскоговорящих людей между собой.

«Если раньше встречаешь где-то за границей говорящего по-русски, сразу: "Откуда вы?", общаешься как-то, делишься впечатлениями... Сейчас такие диалоги сведены к минимуму, их практически нет», — пояснила автор поста.

Ранее другая тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который раскрыл ей истинное отношение к российским туристам в стране. По словам автора публикации, в Италии россиянам рады. Иностранец пояснил, что восстановление турпотока важно для экономики государства.

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    Алина Черненко
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