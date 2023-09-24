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14:30, 24 сентября 2023Спорт

Тренер российской фигуристки объяснила отказ от выступления под Rammstein

Тренер Буцаева об отказе Проскуряковой от Rammstein: примем правильное решение

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Тренер Виктория Буцаева объяснила отказ от выступления российской фигуристки Таисии Проскуряковой под Rammstein. Ее слова передает РИА Новости.

«Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определенное решение, которое будет правильным», — заявила она.

23 сентября Проскурякова выступила на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве. Один из фрагментов музыкального сопровождения представленной ею короткой программы — песня Sonne. Однако позднее фигуристка сообщила, что в дальнейшем музыка будет изменена. «Решение тренерского штаба», — поделилась она.

Ранее еще один российский фигурист — Петр Гуменник — был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в музыкальном сопровождении к короткой программе. Поводом послужило письмо в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России.

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    Дарья Коршунова
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