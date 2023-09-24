Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Японии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 24 сентября. Нидерландский гонщик преодолел 53 круга за один час, 30 минут и 58,421 секунды. Ставший вторым пилот McLaren Ландо Норрис проиграл ему больше 19 секунд. Тройку сильнейших замкнул его партнер по команде Оскар Пиастри, который впервые в карьере попал на подиум.

По итогам гонки Red Bull досрочно гарантировал себе победу в Кубке конструкторов сезона-2023. Для команды этот титул стал шестым в истории и вторым подряд.

Ферстаппен — двукратный чемпион «Формулы-1». Он одержал победу в сезонах 2021 и 2022 года.