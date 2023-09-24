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18:34, 24 сентября 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о влиянии ожирения на продолжительность жизни

Кардиохирург Лысенко: среди долгожителей нет людей с избыточной массой тела

Фото: Lino Mirgeler / Globallookpress.com

Среди долгожителей нет людей с избыточной массой тела. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий отделением хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ имени Петровского Андрей Лысенко.

Российский медик рассказал, что ожирение негативно влияет практически на все области жизни. «Если у пациента ожирение, то заживление его ран будет хуже. Если у пациента после операции на сердце не заживают раны, это ужасно тяжелое осложнение», — отметил специалист.

По словам Лысенко, ожирение сопровождается артериальной гипертензией, сахарным диабетом, нарушением дыхания и другими недугами. Он отметил, что любое операционное вмешательство пациентам с ожирением подвергнуто серьезным рискам.

«Прооперировать аппендицит пациенту весом в 200 килограммов — тоже очень большая проблема. Тот же наркоз, та же искусственная вентиляция, та же рана, которая должна будет заживать», — резюмировал врач.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала сладкую газировку одной из причин ожирения. Она подчеркнула, что на этикетках напитков следует четко отображать количество сахара.

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    Анна Щербакова
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