Священник назвал чудом сохранение иконы адмирала Ушакова после ракетного удара

Священник назвал сохранение при пожаре иконы Федора Ушакова милостью Божией

Сохранение иконы адмирала Федора Ушакова во время пожара после ракетного удара в штабе Черноморского флота в Севастополе — чудо и милость Божия. Об этом благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта заявил РИА Новости.

Священнослужитель рассказал, что рама, в которой была икона, сгорела до тла, а сама она сохранилась и не имеет повреждений. Икона написана на холсте, который приклеен на лист фанеры. На ней изображен адмирал, который держит свиток с надписью «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Ранее о том, что икона уцелела, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. Он отметил, что Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения, а потому он спустя века покровительствует Севастополю, продолжает защищать регион и «дарит уверенность в новой Победе».

Днем 22 сентября Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота.