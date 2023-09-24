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20:00, 24 сентября 2023Россия

Священник назвал чудом сохранение иконы адмирала Ушакова после ракетного удара

Священник назвал сохранение при пожаре иконы Федора Ушакова милостью Божией
СюжетПожар в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сохранение иконы адмирала Федора Ушакова во время пожара после ракетного удара в штабе Черноморского флота в Севастополе — чудо и милость Божия. Об этом благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии РПЦ протоиерей Сергий Халюта заявил РИА Новости.

Священнослужитель рассказал, что рама, в которой была икона, сгорела до тла, а сама она сохранилась и не имеет повреждений. Икона написана на холсте, который приклеен на лист фанеры. На ней изображен адмирал, который держит свиток с надписью «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Ранее о том, что икона уцелела, заявил губернатор региона Михаил Развожаев. Он отметил, что Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения, а потому он спустя века покровительствует Севастополю, продолжает защищать регион и «дарит уверенность в новой Победе».

Днем 22 сентября Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота.

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    Илона Палей
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