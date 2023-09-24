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06:30, 24 сентября 2023Наука и техника

Внутренности iPhone 15 Pro показали на видео

Блогер PBKreviews разобрал iPhone 15 Pro и показал конструкцию на видео

Кадр: PBKreviews / Youtube

Автор YouTube-канала PBKreviews показал на видео разборку смартфона iPhone 15 Pro и дал оценку ремонтопригодности гаджета.

Специалисту удалось легко отсоединить дисплей от корпуса — автор воспользовался присоской и пластиковыми лопатками. Далее блогер отключил внутренние шлейфы и провода, отметив, что под корпусом флагмана Apple нет клея, как в ранних моделях iPhone.

Заднюю панель устройства специалисту также удалось снять с помощью лопатки. Автор видео отметил, что конструкция смартфона подразумевает быстрый демонтаж и замену батареи. По мнению эксперта, с заменой дисплея тоже не должно возникнуть сложностей.

В заключение специалист оценил ремонтопригодность iPhone 15 Pro на 7 баллов из 10. В ролике блогер отметил, что единственной сложностью при разборке устройства может стать необходимость не потерять и не перепутать различные мелкие винты, на которых держатся компоненты гаджета.

Ранее энтузиасты проекта iFixit понизили рейтинг ремонтопригодности iPhone 14 с 7 до 4 баллов. По словам специалистов, такое решение они приняли из-за политики Apple, которая усложняет замену деталей при ремонте смартфонов.

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    Андрей Ставицкий
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