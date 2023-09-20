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18:31, 20 сентября 2023Наука и техника

Apple раскритиковали из-за ремонтопригодности iPhone

iFixit: ремонт iPhone 14 оказался затруднен из-за сложной процедуры настройки

Фото: Vincent West / Reuters

Энтузиасты iFixit понизили рейтинг ремонтопригодности iPhone 14. Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты фирмы, занимающейся изучением устройства гаджетов, снизили рейтинг ремонтопригодности iPhone 14. Осенью 2022-го в компании поставили новому смартфону Apple высокий рейтинг 7 баллов («рекомендуется»), но спустя год были вынуждены снизить его до 4 баллов («не рекомендуется»).

В компании объяснили, что сперва оценили новую конструкцию смартфона, которая действительно упрощает процесс самостоятельного ремонта. Однако позже оказалось, что процедура ремонта может быть затруднена из-за высоких требований Apple к деталям и необходимости внесения сложных настроек. В связи с этим энтузиасты iFixit раскритиковали американскую компанию.

В материале фирмы говорится, что после завершения ремонта iPhone 14 пользователь может столкнуться с большим количеством системных уведомлений. Также функциональность устройства может быть ограничена из-за появления ошибок. «В нашу оценку включены бесчисленные потраченные впустую деньги, время и слезы разочарования со стороны клиентов Apple», — заявил руководитель iFixit Кайл Винс.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта задней панели флагманских смартфонов Apple снизилась. Если замена панели iPhone 14 Pro обходилась в 499 долларов, то аналогичный компонент в iPhone 15 Pro можно заменить за 169 долларов.

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    Андрей Ставицкий
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