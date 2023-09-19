Названа стоимость ремонта iPhone 15 Pro

Cult of Mac: ремонт iPhone 15 Pro обойдется дешевле, чем iPhone 14 Pro

Стоимость ремонта задней панели флагманских смартфонов Apple снизилась. Об этом сообщает издание Cult of Mac.

Журналисты медиа обратили внимание, что на презентации 12 сентября топ-менеджеры Apple сделали акцент на ремонте смартфонов. По их словам, заменить поврежденные детали в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будет легче. Авторы портала изучили расценки на ремонт новых устройств и отметили, что ремонт флагманов действительно обойдется дешевле.

Так, замену заднего стекла для iPhone 15 Pro в США оценили в 169 долларов, iPhone 15 Pro Max — в 199 долларов. Для сравнения: аналогичный ремонт для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max обходится значительно дороже — в 499 и 549 долларов соответственно. В Apple также назвали преимущества приобретения пакета расширенной гарантии AppleCare+ при покупке смартфонов — с ним замена задней панели будет стоить 29 долларов.

При этом стоимость ремонта дисплея осталась по-прежнему высокой. Так, замена экрана iPhone 14 Pro оценена в 329 долларов, iPhone 14 Pro Max — в 379 долларов.

Ранее авторы издания Ars Technica выяснили, что новые смартфоны Apple должны будут одинаково работать со всеми аксессуарами USB-C — официальными и сторонними.