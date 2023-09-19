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12:58, 19 сентября 2023Наука и техника

Названа стоимость ремонта iPhone 15 Pro

Cult of Mac: ремонт iPhone 15 Pro обойдется дешевле, чем iPhone 14 Pro

Фото: Loren Elliott / Reuters

Стоимость ремонта задней панели флагманских смартфонов Apple снизилась. Об этом сообщает издание Cult of Mac.

Журналисты медиа обратили внимание, что на презентации 12 сентября топ-менеджеры Apple сделали акцент на ремонте смартфонов. По их словам, заменить поврежденные детали в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будет легче. Авторы портала изучили расценки на ремонт новых устройств и отметили, что ремонт флагманов действительно обойдется дешевле.

Так, замену заднего стекла для iPhone 15 Pro в США оценили в 169 долларов, iPhone 15 Pro Max — в 199 долларов. Для сравнения: аналогичный ремонт для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max обходится значительно дороже — в 499 и 549 долларов соответственно. В Apple также назвали преимущества приобретения пакета расширенной гарантии AppleCare+ при покупке смартфонов — с ним замена задней панели будет стоить 29 долларов.

При этом стоимость ремонта дисплея осталась по-прежнему высокой. Так, замена экрана iPhone 14 Pro оценена в 329 долларов, iPhone 14 Pro Max — в 379 долларов.

Ранее авторы издания Ars Technica выяснили, что новые смартфоны Apple должны будут одинаково работать со всеми аксессуарами USB-C — официальными и сторонними.

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    Андрей Ставицкий
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