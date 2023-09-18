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15:20, 18 сентября 2023Наука и техника

В iPhone 15 не нашли ограничений на USB-C

Ars Technica: iPhone 15 будут работать со сторонними зарядками USB-C

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Новые смартфоны Apple должны будут одинаково работать со всеми аксессуарами USB-C — официальными и сторонними. Об этом сообщает издание Ars Technica.

Авторы медиа прокомментировали ранние сообщения инсайдеров о том, что Apple будет ограничивать работу USB-C в новых смартфонах. Считалось, что скорость зарядки через сторонние аксессуары будет ниже, чем через официальные. Специалисты Ars Technica проверили новые смартфоны и заявили, что не нашли никаких ограничений.

«Мы можем подтвердить, что ранние отчеты были неверными и iPhone имеют полностью стандартные порты USB-C, которые прекрасно работают со всеми существующими кабелями», — отметили журналисты. Авторы подчеркнули, что девайсы iPhone 15 будут взаимодействовать со всеми зарядными устройствами USB 3 и USB-PD (Power Delivery).

Журналисты напомнили, что ранее Apple сертфицировала выпуск зарядных кабелей для Lighting. Неоригинальные провода могли не работать с iPhone или работать с ограничениями скорости. При этом в материале говорится, что в компании могут запустить программу Made for iPhone («Сделано для iPhone») и выпускать специальные зарядные устройства.

В марте журналисты издания Laptop Mag заявили, что решение Apple сертифицировать кабели USB-C может противоречить законам Евросоюза. В этом случае американская компания может быть оштрафована европейским регулятором.

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    Андрей Ставицкий
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