Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:27, 14 марта 2023Наука и техника

Apple запретят ограничивать скорость зарядки iPhone

Laptop Mag: Apple нарушит законы ЕС, если ограничит скорость зарядки iPhone

Фото: Carl Court / Getty Images

Решение Apple сертифицировать кабели USB-C может противоречить законам Евросоюза. Об этом сообщает издание Laptop Mag.

Журналисты медиа прокомментировали слухи о том, что Apple может сертифицировать кабели USB-C для iPhone и ограничивать возможности сторонних аксессуаров. Таким образом, оригинальные зарядки будут работать с максимальной мощностью, а возможности сторонних аксессуаров USB-C могут быть ограничены. Авторы издания посчитали, что таким образом компания может нарушить законы Евросоюза.

Специалисты изучили посвященные единому стандарту зарядки документы ЕС и выяснили, что закон запрещает производителям гаджетов осуществлять манипуляции с зарядными устройствами — например, ограничивать скорость зарядки. Таким образом, ограничение работы сторонних зарядок со стороны Apple может быть воспринято как нарушение законодательства ЕС.

«Apple решит, что все кабели, не сертифицированные программой Made for iPhone, будут заряжать iPhone 15 Pro только при мощности 15 ватт, а кабели, аккредитованные MFi, будут работать до 27 ватт», — привели пример авторы. Журналисты напомнили, что Apple поступает похожим образом с зарядками Lightning, которые должны пройти сертфикацию компании для полноценной работы с iPhone.

В конце октября Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C. Таким образом корпорация отреагировала на закон ЕС, согласно которому к концу 2024 года все продаваемые на территории Евросоюза гаджеты должны быть оснащены портом USB-C.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель столкнулся с беспилотником США над Черным морем
Ротвейлер спас хозяина от притаившейся в диване смертельно ядовитой змеи
Путин предложил Дании проверить Северный поток на еще одно взрывное устройство
БРДМ-2 с ракетами заметили в зоне СВО
Экс-советник Кучмы предупредил Зеленского о риске расправы
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем
Путин назвал чушью версию о подрыве «Северных потоков» украинскими активистами
Фитнес-тренер назвал способ привести себя в форму после зимней «спячки»
Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ на линии Кременная — Сватово
Рэпер Costa Titch скончался во время своего выступления в возрасте 28 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.