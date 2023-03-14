Apple запретят ограничивать скорость зарядки iPhone

Laptop Mag: Apple нарушит законы ЕС, если ограничит скорость зарядки iPhone

Решение Apple сертифицировать кабели USB-C может противоречить законам Евросоюза. Об этом сообщает издание Laptop Mag.

Журналисты медиа прокомментировали слухи о том, что Apple может сертифицировать кабели USB-C для iPhone и ограничивать возможности сторонних аксессуаров. Таким образом, оригинальные зарядки будут работать с максимальной мощностью, а возможности сторонних аксессуаров USB-C могут быть ограничены. Авторы издания посчитали, что таким образом компания может нарушить законы Евросоюза.

Специалисты изучили посвященные единому стандарту зарядки документы ЕС и выяснили, что закон запрещает производителям гаджетов осуществлять манипуляции с зарядными устройствами — например, ограничивать скорость зарядки. Таким образом, ограничение работы сторонних зарядок со стороны Apple может быть воспринято как нарушение законодательства ЕС.

«Apple решит, что все кабели, не сертифицированные программой Made for iPhone, будут заряжать iPhone 15 Pro только при мощности 15 ватт, а кабели, аккредитованные MFi, будут работать до 27 ватт», — привели пример авторы. Журналисты напомнили, что Apple поступает похожим образом с зарядками Lightning, которые должны пройти сертфикацию компании для полноценной работы с iPhone.

В конце октября Apple подтвердила, что оснастит будущие смартфоны разъемом USB-C. Таким образом корпорация отреагировала на закон ЕС, согласно которому к концу 2024 года все продаваемые на территории Евросоюза гаджеты должны быть оснащены портом USB-C.