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18:49, 24 сентября 2023Наука и техника

На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

НАСА сообщило о возврате на Землю капсулы с грунтом с астероида Бенну

Кадр: NASA

Капсула с грунтом с астероида Бенну, на котором побывал зонд Osiris-Rex, вернулась на Землю. Об этом сообщило НАСА, которое ведет прямую трансляцию.

Она приземлилась на полигоне в американском штате Юта. В НАСА подчеркнули, что путешествие длиною в миллионы миль официально завершилось.

Миссия по сбору фрагментов Бенну, ширина которого составляет 500 метров, началась в 2016 году. Тогда исследователи НАСА отправили к этому небесному телу зонд Osiris-Rex.

Чтобы приблизиться к астероиду, аппарату потребовалось два года. Еще два года заняло картографирование, и только тогда ученые смогли с уверенностью определить место на поверхности космического объекта, где можно было взять образец «почвы».

Выбор Бенну в качестве цели миссии объяснялся тем, что он принадлежит к астероидам класса B и считается потенциально опасным объектом. По данным НАСА, в 2135 году он окажется на расстоянии всего 300 тысяч километров от Земли.

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    Анна Щербакова
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