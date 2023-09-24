В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

Гаджиев: власти Азербайджана создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

Власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения вопросов, связанных с интеграцией Нагорного Карабаха. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.

По его словам, группа будет заниматься решением гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана.

Гаджиев подчеркнул, что гарантия доступа гуманитарной помощи «еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции». По его мнению, теперь «шансы на мир между Арменией и Азербайджаном гораздо выше».

20 сентября правительство НКР сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Глава государства подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.