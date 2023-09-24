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15:40, 24 сентября 2023Россия

Украинская община отказалась покидать Крым из-за призывов Киева

Глава украинской общины Крыма отвергла призыв Киева покинуть полуостров

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Члены украинской общины в Крыму отвергли призывы Киева покинуть полуостров и уехать «на историческую родину», ведь они прекрасно чувствуют себя дома, в российском Крыму. Об этом рассказала глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, сообщает РИА Новости.

«Все, кто хотел — уехал еще в 2014 году, а остальные никуда не поедут. Украинцы Крыма прекрасно чувствуют себя дома, на родной земле, в российском Крыму. Здесь украинцев ценят, защищают, сохраняют культуру и язык. Уверена, что так будет и впредь», — заявила она, отметив, что они уже достаточно ощутили «заботу» Киева об украинских крымчанах, чтобы не хотеть возвращаться на территорию Украины.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала крымчан по возможности уехать с полуострова и переждать «деоккупацию» на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах. В свою очередь врио министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов назвал политическим пустословием призыв вице-премьера Украины Ирины Верещук к жителям республики покинуть полуостров.

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    Алевтина Запольская
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