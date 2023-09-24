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09:03, 24 сентября 2023Бывший СССР

Литва задолжала деньги за проживание строителей забора на границе с Белоруссией

Sputnik: на Литве висит долг за жилье строителей забора на границе с Белоруссией

Фото: PxHere

Литовские компании имеют задолженности за проживание строителей забора на границе с Белоруссией. Об этом рассказали в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Сообщается, что пострадавшие владельцы гостевых домов и отеля, которые предоставили жилье гастарбайтерам и не получили денег, пытаются добиться справедливости в госструктурах Латвии, которые инициировали строительство забора. Долг висит на строительных фирмах, которые не оплатили услуги проживания за полгода.

Возведение забора на литовско-белорусской границе завершилось в августе 2022 года. Стоимость работ составила 152 миллиона евро. Власти Литвы надеялись получить финансирование от Брюсселя, однако комиссар внутренних дел Еврокомиссии Илва Йоханссон раскритиковала эту идею из-за незаконной практики Литвы по выдворению мигрантов и предложила стране укреплять свои границы за свой счет..

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    Александра Синицына
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