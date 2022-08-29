В Литве построили забор на границе с Белоруссией

В Литве завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией

Власти Литвы завершили строительство заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Epso-G, которая стала подрядчиком проекта.

Представитель компании по коммуникации Антанас Бубнялис заявил, что на прошлой неделе на границе были установлены последние сегменты заграждения, протяженность которого составляет 502 километра.

На данный момент основные работы уже завершены, однако сотрудники Epso-G пока остаются у границы. По словам компании, сейчас проводится технический надзор, ликвидируются замеченные недостатки, а также восстанавливаются дороги.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 километров. Там, где она проходит не по водоемам, построено заграждение, которое вскоре будет оснащено видеоконтролем. Перед забором также планируют установить дополнительную линию из колючей проволоки.

Стоимость работ составила 152 миллиона евро. Власти Латвии надеялись получить финансирование от Брюсселя, однако комиссар внутренних дел Еврокомиссии Илва Йоханссон раскритиковала эту идею, и Брюссель отказал в оплате строительства забора на границе Литвы и Белоруссии.

Ранее в июне Польша завершила строительство пятиметрового забора на границе с Белоруссией.