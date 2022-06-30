Польша построила пятиметровую стену на границе с Белоруссией

Власти Польши закончили строительство пятиметровой стены на границе с Белоруссией

Власти Польши завершили строительство пятиметрового забора на границе страны с Белоруссией. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Новый забор попал на видео, его опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, что вдоль стены проложили автомобильную дорогу. Сверху по всей длине ограждения установили колючую проволоку.

Глава пограничной стражи страны рассказал, что для строительства стены использовали 49 тысяч тонн стали. Отмечается, что на данный момент продолжается оборудование заграждения электронными системами безопасности, в том числе на нем установят 2,5 тысячи камер наблюдения.

В январе пресс-секретарь Погранохраны страны Анна Михальская рассказала, что власти Польши начнут строить стену на польско-белоруской границе с 25 января. Контракт на возведение ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (около 160 миллионов долларов), деньги выделили из бюджета Польши.