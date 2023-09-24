В Ереване началась массовая акция протеста

На площади Республики в центре Еревана началась массовая акция протеста

На площади Республики в центре Еревана началась массовая акция протеста. Вышедшие на улицу требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

По сведениям журналиста, на площади, где находится здание правительства, присутствуют свыше тысячи человек. Протестующие продолжают заполнять территорию. Перед находящимся на площади Музеем истории Армении установили аппаратуру для выступлений, отметил корреспондент агентства.

На входе в здание правительства выставили несколько рядов полиции. Но демонстранты собираются не перед ним, а в центральной части площади перед импровизированной сценой. Сотрудник ТАСС отметил, что пока обстановка на территории спокойная.

22 сентября на протестах в Ереване были задержаны 98 человек.

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники акций называли премьер-министра Армении предателем и выдвигали требования о его отставке.