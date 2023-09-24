Президент Абхазии подписал указ о призыве на военную службу

Президент Абхазии Бжания подписал указ о призыве на военную службу

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.

Как следует из документа, с 1 октября по 31 декабря 2023 года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву на военную службу. Кроме того, Бжания подписал указ об увольнении с военной службы. В связи с этим правительству Абхазии, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

Ранее в Абхазии от должности был освобожден вице-премьер правительства Сергей Пустовалов. Соответствующее заявление подписал президент Абхазии Аслан Бжания.