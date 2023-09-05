В Абхазии освободили от должности вице-премьера
Президент Абхазии Бжания освободил от должности вице-премьера Пустовалова
В Абхазии от должности был освобожден вице-премьер правительства Сергей Пустовалов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Отмечается, что соответствующее заявление подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
Ранее стало известно, что в отставку подал глава абхазского МИД Инал Ардзинба. В министерстве уточнили, что дипломат сообщил о своем уходе с поста коллективу ведомства, а также написал соответствующее заявление.