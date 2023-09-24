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09:56, 24 сентября 2023Спорт

Левандовски установил рекорд «Барселоны» в XXI веке

Левандовски забил 35 мячей в 50 матчах и установил рекорд «Барселоны» в XXI веке

Фото: Albert Gea / Reuters

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски установил клубный рекорд каталонской команды в XXI веке. Об этом сообщает Metaratings.

Форвард забил 35 голов в 50 дебютных матчах за сине-гранатовых, что является лучшим результатом. Поляку удалось превзойти достижение камерунца Самюэля Это'О, который отличился 33 раза в первых 50 встречах.

23 сентября «Барселона» одержала волевую победу над «Сельтой» (3:2) в матче шестого тура чемпионата Испании. Левандовски отметился двумя забитыми мячами.

Польский футболист перешел в «Барселону» летом 2022 года. В составе команды он стал чемпионом Испании, а также выиграл Суперкубок страны.

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    Алексей Гусев
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