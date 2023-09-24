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02:14, 24 сентября 2023Мир

В визите Зеленского в США увидели знак грядущего «политического шторма»

CNN: Зеленский получил в США неоднозначный прием

Фото: White House Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский получил в США неоднозначный прием. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По мнению автора статьи, подобный прием может стать предвестником грядущего политического шторма. Отмечается, что президент США Джо Байден заверил украинского коллегу в том, что Вашингтон по-прежнему привержен оказанию помощи Украине. В то же время журналист Кайла Тауш указывает на тот факт, что законодатели-республиканцы все более неохотно финансируют эту поддержку.

Ранее подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен пришел к выводу, что поездка в США стала для Владимира Зеленского провалом.

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    Марина Совина
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