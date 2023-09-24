В визите Зеленского в США увидели знак грядущего «политического шторма»

CNN: Зеленский получил в США неоднозначный прием

Президент Украины Владимир Зеленский получил в США неоднозначный прием. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По мнению автора статьи, подобный прием может стать предвестником грядущего политического шторма. Отмечается, что президент США Джо Байден заверил украинского коллегу в том, что Вашингтон по-прежнему привержен оказанию помощи Украине. В то же время журналист Кайла Тауш указывает на тот факт, что законодатели-республиканцы все более неохотно финансируют эту поддержку.

Ранее подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен пришел к выводу, что поездка в США стала для Владимира Зеленского провалом.