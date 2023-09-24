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00:55, 24 сентября 2023Мир

Лавров заявил об уважении Россией территориальной целостности Украины

Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины по декларации 1991 года

Фото: Anushree Fadnavis / TPX / Reuters

Россия уважает территориальную целостность Украины, согласно Декларации о независимости 1991 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ», — сказал он. При этом глава МИД РФ отметил, что в документе ключевым для Москвы было условие об отказе Украины вступать в какие-либо военные альянсы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о планах восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. Он выразил уверенность, что мира не может быть за счет территориальных компромиссов. В состав Украины после распада СССР в 1991 году входил Крымский полуостров, который вошел в состав России в 2014 году. Помимо этого, частью республики были Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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