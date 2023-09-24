Названа дата выхода крупного обновления Windows
Компания Microsoft назвала дату выхода следующего крупного обновления Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.
На мероприятии Surface руководители корпорации рассказали, что версия 23H2 будет доступна для скачивания 29 сентября. В компании подчеркнули, что апдейт имеет большое количество новых функций — в частности, поддержку чат-бота Copilot на базе Bing Chat. По словам инженеров Microsoft, Copilot будет понимать контекст и более точно реагировать на запросы пользователя.
Также в новой версии встроенный менеджер файлов «Проводник» получит редизайн и нативную поддержку функции распаковки архивов. Приложение Windows Backup позволит создавать резервные копии данных и переносить их на новые компьютеры.
Кроме того, в обновлении Windows появится программа Ink Anywhere, которая будет поддерживать работу стилусов и прочих устройств рукописного ввода данных. Инструмент Snipping Tool («Ножницы») будет распознавать текст на изображениях и копировать его в буфер обмена.
Ранее стало известно, что разработчики ОС Windows 11 добавят в меню «Пуск» ссылки на часто посещаемые сайты. В Microsoft объяснили, что это поможет пользователям получить быстрый доступ к важным для них веб-страницам.